Nelson Favoreto, 43 anos, foi assassinado a facadas por dois homens enquanto esperava para ser atendido em uma barbearia no bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte, a 455 km de Cuiabá. O crime ocorreu na tarde dessa quinta-feira (5) e foi gravado por câmeras de segurança. Um suspeito já foi preso. Imagens mostram dois homens entrando na barbearia, às 13h10. Eles veem Favoreto e logo cada um pega uma faca e vão vários golpes na vítima, que chega a cair no chão. Depois de esfaquearem a vítima, os dois bandidos fogem. A câmera de segurança registrou ainda o momento em que, assustadas, as demais pessoas saem da barbearia. Favoreto chega a se levantar após os golpes, mas não resistiu aos ferimentos. Quando uma equipe o Corpo de Bombeiros chegou à barbearia, a vítima já estava morta. A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) também esteve na cena do crime. Suspeito preso Pouco tempo após o assassinato, a Polícia Militar foi informada que um dos suspeitos de ter cometido o crime tinha sido preso por populares no bairro Aeroporto, ao lado de uma farmácia. PMs foram até lá e o homem de 36 anos foi levado à delegacia da Polícia Civil de Guarantã. Ele estava com duas motosserras, uma caminhonete e dinheiro. O outro suspeito de ter cometido o assassinato ainda é procurado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

