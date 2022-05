Regional 07/05/2022 06:45 Só Notícias/Kelvin Ramirez Acidente entre moto e carro em uma das mais movimentadas avenidas de Sinop deixa um ferido Reprodução A colisão entre o Hyundai HB20 branco e a Yamaha Fazer vermelha, ocorreu, há pouco, na rua Colonizador Ênio Pipino, lateral da BR-163. O motociclista foi socorrido por uma equipe da Rota Oeste e encaminhado ao Hospital Regional, com ferimentos. Não foi informado se teve fratura O condutor do veículo não se feriu e assinou o termo de recusa de atendimento médico. Com o impacto a moto ficou com a traseira na lateral esquerda ‘pendurada’ na lateral esquerda do veículo. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência deve ser registrado.

