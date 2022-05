Regional 07/05/2022 09:08 Estudante de Colíder participam de palestras com a Polícia Civil sobre fake news e bulliyng Foto: Divulgação Estudantes de escolas estaduais de Colíder, no norte do estado, participaram nesta semana de palestras com a Polícia Civil para falar de temas da atualidade, como fake news, crimes cibernéticos, bullyng e também sobre drogas lícitas e ilícitas. O delegado de Polícia do município, Breno Houly, e investigadores abordaram sobre os temas com estudantes da Escola Estadual André Maggi nesta quinta-feira. Hoje, foi a vez dos estudantes da Escola Estadual Palmital, na comunidade ‘marco de cimento’, na zona rural do município, onde a palestra atendeu alunos da 8º e 9º anos.

Voltar + Regional