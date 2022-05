Regional 07/05/2022 18:27 Só Notícias Carro capota, mulher é arremessada e morre na BR-163 em Lucas do Rio Verde Uma mulher morreu, esta tarde, em um capotamento no quilômetro 672 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. A identidade da vítima ainda está sendo confirmada. De acordo com a concessionária que administra a rodovia federal, o veículo GM Astra prata trafegava pela BR-163, quando acabou saindo da pista e capotou. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e constataram o óbito da vítima, que foi arremessada do veículo. Outras três pessoas foram socorridas. O estado de saúde delas ainda está sendo confirmado. A Polícia Civil já está no local e deve abrir um inquérito para apurar as causas do acidente.

Voltar + Regional