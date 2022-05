Regional 08/05/2022 09:23 JKNoticias Homem morre após bater moto em HB20 na MT-140 O acidente foi esta tarde na MT-140, a 4 quilômetros antes de Vera (60 km de Sorriso), e um motociclista morreu no local e foi identificado como o empresário Bruno Leôncio, 32 anos. Motoristas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar, bem como a Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). As circunstâncias do acidente ainda não foram confirmadas. Entretanto, testemunhas relataram que Bruno [motociclista] tentou uma ultrapassagem, momento em que o condutor do Hyundai HB20, prata, também tentou a mesma manobra.

A moto de Bruno atingiu uma das rodas do carro e saiu da pista. Antes, a moto de alta cilindrada capotou diversas vezes e ficou destruída. O empresário teve múltiplas fraturas e seu capacete se soltou durante a colisão. A mesma testemunha disse que o empresário estava com outros amigos e estava apenas alinhando a motocicleta, e que não houve alguma espécie de racha.

