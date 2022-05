Regional 08/05/2022 11:00 Gazeta Digital DEU EM A GAZETA: Corregedoria havia pedido prisões de 12 PMs há 4 anos Corregedoria da PM havia pedido a prisão de 12 policiais militares da Rotam por crimes de homicídio qualificado, falsidade ideológica e fraude processual, além da investigação do comandante da unidade por crime de prevaricação, 4 anos antes da deflagração da operação Simulacrum, que resultou na prisão de 64 policiais militares acusados de forjarem confrontos para executar criminosos. Pedido consta do relatório do Inquérito Policial Militar (IPM) da primeira ação investigada pela Simulacrum. Um confronto ocorrido em 3 de outubro de 2017, que resultou em 3 mortes. Após análise do IPM, a corregedora à época, coronel PM Ridalva Reis de Souza, emitiu o parecer pelas prisões e continuidade das investigações. O relatório apontava várias divergências.

