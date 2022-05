Regional 08/05/2022 17:02 Polícia Civil cumpre mandados de prisão de irmãos envolvidos em homicídio de pedreiro em Juína A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juína, cumpriu o mandado de prisão contra dois irmãos identificados como autores de um crime de homicídio, ocorrido no final do mês de abril no município. Os suspeitos de 18 e 23 anos tiveram as ordens de prisão decretadas pela Justiça pelo homicídio que vitimou o pedreiro, Josimar costa de Souza, de 33 anos. O crime ocorreu no dia 24 de abril, após uma discussão em um bar no bairro Palmiteira, a vítima foi atingida por diversos golpes de canivete. Na ocasião, a vítima chegou a ser socorrida e ficou oito dias internado na UTI do hospital do município, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 1º de maio. Imediatamente após os fatos, os investigadores da Delegacia de Juína iniciaram as diligências e após análise das câmeras de vigilância e oitiva de testemunhas foi possível identificar os irmãos como autores do crime. Com base nas investigações, o delegado Ronaldo Binoti Filho representou pela prisão dos suspeitos que foi deferida pela Justiça. Durante as diligências, os policiais da Delegacia de Juína conseguiram localizar os irmãos em uma área de chácara, onde o pai deles vivia. Um dos suspeitos teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (08), enquanto o outro conseguiu fugir para uma região de mata, porém posteriormente se apresentou na delegacia, na manhã de sábado, ocasião em que teve a ordem judicial cumprida. Após as prisões os suspeitos foram interrogados e o irmão mais velho confessou o crime. A prisão dos irmãos foi comunicada ao judiciário, e os detidos passaram por audiência de custódia, sendo posteriormente encaminhados ao Centro de Detenção Provisória.

Voltar + Regional