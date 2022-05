Regional 08/05/2022 17:53 Só Notícias/Herbert de Souza Motorista perde controle da direção e capota veículo em vala às margens da BR-163 em Sorriso foto: Só Notícias/Lucas Torres Um utilitário VW Saveiro vermelho caiu em uma vala de escoamento de água, na Perimetral Sudeste, às margens da BR-163. O acidente ocorreu esta tarde. Testemunhas relataram que o veículo trafegava na Perimetral, quando o motorista acabou perdendo o controle da direção e houve a queda na vala de escoamento de água. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O motorista foi socorrido por testemunhas e encaminhado para uma unidade hospitalar. Seu estado de saúde não foi confirmado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar o acidente. O veículo foi retirado da vala de escoamento de água por um guincho.

