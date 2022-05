Regional 09/05/2022 07:04 G1MT SINOP: Filha vê padrasto agredindo a mãe, chama a polícia e homem é preso em casa Foto: Ilustrativa / TV Globo / Reprodução Uma adolescente de 12 anos viu a mãe ser agredida física e verbalmente pelo padrasto e chamou a polícia para o homem de 30 anos, que acabou preso. O caso ocorreu na manhã deste domingo (8), no bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares receberam a ligação da filha da vítima, ela informou que o namorado da mãe batia na companheira e nas filhas sempre. A criança citou ainda que a mulher estava sendo agredida naquele exato momento. Ao chegarem na casa, os militares encontraram a vítima e uma das filhas na cama. O agressor estava perto delas, em pé. A mãe estava chorando bastante. Aos policiais, a mulher informou que tinha saído na noite desse sábado (7) e quando chegaram, ele começou a xingar e a ofender de várias formas. Depois, ela foi empurrada e pediu para o homem ir embora da casa. Tudo isso, foi presenciado pelas filhas do casal. O agressor ainda tomou o celular de sua companheira e uma quantia em dinheiro. Ao ver toda essa cena, uma das filhas da vítima ligou para os policiais. O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

