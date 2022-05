Regional 09/05/2022 07:43 Lian Lucas, Centro América FM ANTT E PRF INTERDITA AO MENOS 12 agências de vendas de passagens de ônibus irregularidades em Sorriso Foto: Leonardo Ramos/PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sorriso e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em uma operação integrada com o objetivo de coibir o transporte clandestino de passageiros e impedir pontos de vendas de passagens interestadual percorreu alguns pontos de vendas nos bairros São Domingos, São Mateus e Industrial e interditaram ao menos 12 agências de revendas ilegais de passagens segundo informações do Inspetor da PRF Leonardo Ramos . A operação para interditar os pontos de venda aconteceu nesta quinta-feira( 5) por volta das 15 horas e segui ate a meia noite desta sexta feira (06). Na última quarta feira (04 ) foram apreendidos 4 ônibus, todos seguiam com destino ao estado do Maranhão e apresentavam irregularidades. Em contato por telefone com uma proprietária de uma agência clandestina interditada ela disse que; “Sei que estou errada que vou regularizar, mas preciso ganhar o pão, entendo que eles só estão fazendo o serviço deles” E acrescentou. “Eu estou errada mas tem muita gente mas errado do que eu por aí é só procurar aqui pelos bairros”.

Voltar + Regional