Regional 09/05/2022 13:51 Reporter MT Em Cuaibá: acrobata da Carreta da Alegria tenta dar “mortal” e sofre fratura exposta Grupo fazia passeio no bairro Planalto, em Cuiabá, quando homem foi tentar fazer acrobacia, se desequilibrou e caiu. Um acrobata do grupo “Carreta da Alegria” ficou ferido durante um passeio realizado na rua Fartura, no bairro Planalto, na noite desse domingo (08), em Cuiabá. Segundo informações, ele fazia o passeio normalmente, quando foi tentar realizar uma acrobacia conhecida como “mortal”. O homem se desequilibrou e caiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao acrobata. Ele estava com uma fratura exposta na perna direita. O homem foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde recebe atendimento médico.

