Regional 09/05/2022 18:37 Homem é preso pela PM por homicídio em Terra Nova do Norte Suspeito foi preso por atirar em duas pessoas; um homem foi morto Foto: Divulgação Em ação rápida, policiais militares prenderam, na noite de sábado (07.05), em Terra Nova do Norte (a 630 km de Cuiabá, no sentido norte), um homem de 37 anos, pelos crimes de homicídio doloso e atentado à mão armada. O suspeito atirou contra duas pessoas, sendo que um homem, identificado como Marcos Antônio da Silva, de 48 anos, foi morto. Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 19h20, a PM foi acionada pelo proprietário de um estabelecimento, informando que o suspeito estava no local e havia disparado cinco tiros contra dois homens. Uma das vítimas teve ferimentos leves, enquanto a outra foi encaminhada com gravidade ao hospital da cidade e não resistiu aos ferimentos. Ainda na denúncia, a testemunha afirmou que o criminoso teria fugido em um automóvel Astra, em direção ao município de Nova Santa Helena (distante 33 km de Terra Nova do Norte). As equipes policiais iniciaram diligências e fizeram um cerco na rodovia BR-163. Pelo boletim de ocorrência, o suspeito resistiu e tentou atacar os policiais com um canivete, mas foi detido e imobilizado pelas equipes. Foi levado à delegacia, onde se registrou a ocorrência e tomadas as providências cabíveis. Arma de fogo apreendida Na manhã do dia seguinte (domingo, 08), a PM recebeu uma denúncia anônima informando que a arma do crime estaria em uma residência, no bairro Jardim América, em Terra Nova do Norte. No local, uma testemunha se apresentou e revelou que o suspeito seria seu vizinho e que na noite anterior teria escutado um barulho no local. A testemunha disse ainda que, pela manhã, verificou que a tela, que delimita seu lote, estava cortada. Ao entrar no local, teria visto a arma escondida em uma geladeira. Nas buscas, os policiais entraram na residência e encontraram uma pistola calibre .380, com numeração raspada. A arma foi apreendida e está sob custódia na delegacia da cidade

