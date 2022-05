O acidente de trabalho foi há pouco, no pátio de uma madeireira, no setor industrial, nas proximidades do centro de eventos. Uma carreta carregada com toras estava no pátio para ser descarregada e uma tora acabou se desprendendo, caiu e atingiu o trabalhador, que teve múltiplas fraturas falecendo no local.

A polícia informou que Valtair José da Silva, tinha 49 anos, e era carreteiro. Ele conduzia a carreta e estava próximo da carga no momento que estava sendo descarregada no pátio. Os bombeiros foram chamados para socorrê-lo e constataram o óbito. A tora foi removida por uma pá carregadeira e perito da Politec analisou o local do acidente.

O corpo está no Instituto Médico Legal e ainda não foi informado onde ocorrerá o velório.