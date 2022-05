Regional 10/05/2022 09:45 Nortão Online Ladrões agridem casal de idosos com chutes e coronhadas durante assalto em Colíder Foto: Divulgação Um casal de idosos, 69 e 67 anos, foi agredido com chutes e coronhadas durante um assalto ocorrido na noite desta segunda-feira (09), em Colíder. O fato ocorreu na residência do casal, localizada no bairro da Torre. Dois bandidos pularam o muro. Com o rosto cobertos e armados com um revólver, renderam as vítimas e passaram a tortura-las com chutes e coronhadas, exigindo saber onde eles guardavam dinheiro e joias. Após momentos de verdadeiro terror para o casal, eles fugiram levando dois celulares e cerca de R$ 2,6 mil em espécie. Ainda levaram uma moto, que posteriormente foi localizada abandonada. A Polícia Militar realizou diversas rondas, mas ainda não conseguiu localizar os criminosos.

Voltar + Regional