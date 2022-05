Regional 10/05/2022 17:42 www.juinanews.com.br Homem abusa sexualmente de criança de 05 anos e é esfaqueado pela mãe da menina em Juara O delegado Carlos Henrique, que preside o inquérito esteve na delegacia na noite de ontem para ouvir as pessoas e deve falar para a imprensa hoje Um homem, cujo nome e idade não podemos revelar, por razões óbvias, foi esfaqueado com muita gravidade, por uma mãe, quando foi flagrado abusando sexualmente de uma menina de apenas 05 anos de idade, fato que aconteceu no interior de Juara. Segundo informações o homem foi flagrado pelo avô da criança, abusando sexualmente da sua neta. Com medo de tornar público o assunto e o abusador acabar linchado pelos funcionários da madeireira, o avô tentou contornar a situação, mas o homem ainda o afrontou e ele acabou agredido pelo familiar da criança. Nesse momento, a mãe da criança teria aparecido e chamou a atenção do seu pai, por estar esmurrando o homem. Foi então que o avô contou o motivo da briga. Revoltada, a mãe da criança não teve dúvida, pegou uma faca e desferiu várias facadas no abusador, ferindo-o com bastante gravidade. Funcionários da madeireira e seu pai, conseguiram conter a mãe da criança, para evitar que algo pior acontecesse. O abusador foi trazido para Juara for funcionários da madeireira, está sob cuidados médicos e, pelas informações, não corre risco de morte. Já a mãe da criança, procurou o Delegado da Polícia Judiciária Civil de Juara, se apresentou espontaneamente, foi ouvida junto com seu pai, a criança e demais testemunhas e depois liberada. O delegado Carlos Henrique, que preside o inquérito esteve na delegacia na noite de ontem para ouvir as pessoas e deve falar para a imprensa hoje.

Voltar + Regional