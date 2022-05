Regional 10/05/2022 21:08 Carro atinge viatura da PM e derruba muro em Sorriso Um Fiat Pálio preto acabou atingindo uma viatura da Força Tática da Polícia Militar e, em seguida, derrubando o muro de um condomínio, esta noite. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Videiras e Ataúfo Alves, no bairro Alvorada. De acordo com o cabo Alexandre, a viatura da PM estava em deslocamento, quando o Pálio acabou desrespeitando a sinalização e invadindo a preferencial. “O condutor já afirmou que não percebeu a sinalização e entrou na nossa frente. Nosso motorista tentou tirar o máximo possível para que não houvesse o abalroamento, mas infelizmente, acabou batendo”, afirmou o militar. “A pancada, em si, no veículo até que não foi tão forte. Mas como ele vinha acelerando, acabou subindo na calçada e causou um dano maior. A proprietária do condomínio quer que o motorista arrume o muro deles, por questão de segurança. Vale ressaltar também que tem um caminhão estacionado no centro da cidade e pode ter atrapalhado a visibilidade do motorista”, completou o policial. Ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para analisar as causas do acidente. A Guarda Municipal também deve ir ao local registrar a colisão. Só Notícias/Herbert de Souza e Lucas Torres, de Sorriso (foto: Só Notícias/Lucas Torres)

Voltar + Regional