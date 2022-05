Regional 11/05/2022 08:58 Eliza Gund I Nativa News Homem embriagado fica ferido após ser atingido por golpe de faca em Carlinda Foto: Reprodução A vítima, um homem de 28 anos, deu entrada no Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Carlinda com ferimentos de arma branca, em visível sinal de embriaguez alcoólica, não soube precisar quem seria o autor dos golpes.

A Polícia Militar foi acionada por plantonistas que informavam a entrada da vítima com dois cortes superficiais no ombro esquerdo e uma perfuração no ombro direito, ferimentos provocados por faca. Para os militares o homem relatou que entrou em vias de fato próximo ao terminal rodoviário e acabou ferido.

A vítima dos golpes não soube informar características do suspeito, para a identificação, nem mesmo o motivo da via de fatos, apenas informou que o suspeito usava uma camisa verde e que fugiu sentido avenida Antônio Castilho.

Diante os fatos, o homem recebeu os cuidados médicos e foi liberado, o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

