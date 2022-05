Regional 11/05/2022 17:25 MidiaNews Elevador de carga despenca e deixa três trabalhadores feridos em Sorriso Três pessoas ficaram feridas após um elevador de carga cair, na tarde de terça-feira (10), em um estabelecimento no Centro de Sorriso. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu em uma loja localizada na Avenida Natalino João Brescansin. Trabalhadores descarregavam um caminhão de produtos que seriam transportados por meio do elevador, que é próprio para cargas. No entanto, neste momento, o elevador despencou de uma altura de cinco metros. Suspeita-se que o acidente tenha sido causado por excesso de carga. Socorristas do Corpo de Bombeiros estiveram no local e encaminharam as vítimas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar do susto, os três não tiveram ferimentos graves. O acidente é investigado.

