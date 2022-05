Regional 12/05/2022 07:31 Operação desarticula comércio ilegal de agrotóxico em MT Foto: Divulgação -PF A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (09) a operação Mãe-Terra, e cumpre quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Sinop, em endereços residenciais e comercial localizados nos Municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde. O objetivo é colher provas para instruir o Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de importação e comercialização ilegal de agrotóxicos de origem estrangeira. As investigações iniciaram a partir de denúncias que apontavam um dos suspeitos como um dos principais contrabandistas de agrotóxicos de Sorriso-MT e região. Além disso, em fiscalizações realizadas pelo MAPA, já foram identificados agrotóxicos ilegais em propriedades rurais atribuídas aos investigados. Informações obtidas pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) confirmaram a existência de grande movimentação bancária suspeita na conta dos investigados. A partir de informações obtidas com a quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça Federal, foi possível identificar que os suspeitos de comercializar fertilizantes ilegalmente importados movimentaram, em apenas dois anos, R$ 154 milhões de reais, dos quais, grande parte, sem identificação de origem e destino, e também, para pessoas que já responderam pelo crime de transporte e uso ilegal de defensivos agrícolas. As investigações objetivam determinar quem são os fornecedores nos países fronteiriços, a estrutura logística utilizada para o transporte, e os destinatários. Os suspeitos poderão responder pelos crimes previstos nos artigos 56 da Lei 9.605/98, com pena de 01 a 04 anos de reclusão, e multa, e art. 15 da Lei 7.802/89, com pena de 02 a 04 anos de reclusão, e multa, dentre outros crimes que serão apurados no curso das investigações.

