Yngrid Medeiros, 30 anos, natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, é a primeira bombeira a atuar no Aeroporto de Cuiabá desde a sua inauguração, em 1956. Ela foi contratada pelo Grupo Med+, empresa líder em urgência e emergência aeroportuária no Brasil, que começou a prestar serviço no aeroporto recentemente.



A profissional sempre teve o sonho de trabalhar na área militar e, quando completou 18 anos, fez o curso de bombeiro civil. Com 19 anos, entrou numa empresa privada e, dois anos depois, começou a trabalhar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, como bombeira de aeródromo, onde ficou por mais de oito anos.



Soube da vaga de bombeira aeródromo do Grupo Med+ por amigos, se inscreveu pelo site da empresa, participou de todos os processos seletivo e foi convidada para trabalhar no Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá. “Dá um frio na barriga de começar um novo desafio, principalmente sabendo que sou a primeira bombeira a atuar no aeroporto. Mas sempre tive apoio e ajuda dos meus colegas”, afirma Yngrid.



Sobre o Grupo Med+:

Fundada em 2008 em Brasília (DF), a Med+ atua no mercado de prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência, Prevenção e Combate a Incêndio e Medicina Ocupacional. Hoje, com cobertura de mais de 56 milhões de pessoas ao ano e mais de 120 mil atendimentos por mês, a companhia está presente nas principais instituições do País, especialmente em aeroportos, portos, petrolíferas, rodovias e indústrias em geral, com a missão de salvar vidas e prestar um serviço humanizado. É líder em serviços de urgência e emergência aeroportuária no mercado nacional e conta com mais de 2 mil colaboradores em quase todos os estados do Brasil.