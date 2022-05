Foram verificadas 15 denúncias relacionadas a maus-tratos a animais nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande

Uma operação com objetivo de apurar denúncias de maus-tratos em Cuiabá e Várzea Grande foi deflagrada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (11.05), na Operação Sansão, deflagrada pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) com apoio da Diretoria do Bem Estar Animal (DBEA), Centro de Zoonoses de Várzea Grande e Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) do município.

Na operação, as equipes verificaram 15 denúncias, envolvendo maus-tratos a animais, incluindo cachorros, gatos e aves silvestres. Durante os trabalhos, foram resgatados quatro cachorros que apresentavam estado de maus-tratos, e apreendidas duas aves silvestres e 31 pássaros de diferentes espécies mantidos em gaiolas.

Conforme a delegada titular, Liliane Murata, os cães foram encaminhados para clínicas de atendimento veterinário e tratamento com ônus para o infrator. A Dema também instaurou procedimentos para apuração dos fatos e responsabilização do infrator por crime ambiental.



Liliane Murata explica que essas diligências operacionais fazem parte do “Plano de Ações de 2022”, montado estrategicamente pela Polícia Civil para atender as demandas da sociedade mato-grossense no que tange à proteção ao meio ambiente.

“A população necessita compreender que maus-tratos a animais é um crime grave e punido com reclusão. A vida animal importa e é proibido praticar atos de violência e maus-tratos contra os animais”, destacou Liliane Murata.

A delegada esclarece também que a unidade policial especializada busca colaborar dentro da sua competência, para que o infrator do delito ambiental seja devidamente responsabilizado pelos seus atos.

A operação foi denominada de “Sansão”, em razão da Lei n.º14.064/2020 que aumentou a pena para reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda, para quem maltratar ou praticar abusos e violência contra cães e gatos.