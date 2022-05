Regional 13/05/2022 07:41 Djeferson Kronbauer / Power Mix Engavetamento entre sete veículos deixa uma pessoa ferida na BR-163 em Nova Mutum Foto: Djeferson Kronbauer/Power Mix Um engavetamento envolvendo sete veículos, sendo uma ambulância, três veículos de passeio e três de carga foi registrado na tarde desta quinta-feira (12), por volta das 16h40, no Km 588 da BR-163, em Nova Mutum/MT. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e encaminhou uma vítima com fraturas em uma das pernas ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, de Nova Mutum. As informações iniciais apontam que os veículos estavam parados na pista durante o Pare e Siga, quando um caminhão não conseguiu frear e acabou colidindo com os veículos a frente, vindo a ocasionar um engavetamento. Com o impacto, uma ambulância da prefeitura de Matupá que se encontrava na fila, foi empurrada para a pista contrária e atingida por outro veículo, vindo a tombar as margens da rodovia. Além da ambulância se envolveram no acidente três veículos de carga, sendo uma carreta Volvo, uma Iveco e uma Scania, já os automóveis envolvidos foram um Honda HRV, uma Van/Perua e um Toyota Corolla. A pista foi interditada por algum tempo e posteriormente liberada, nossa equipe conseguiu registrar imagens da ambulância e outros 2 veículos que ainda se encontravam no local.

