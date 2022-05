Regional 13/05/2022 17:50 Após roubo de veículo, bandido morre em confronto com PM em MT Confronto entre assaltantes de veículos e policiais militares terminou com três bandidos presos e um morto na manhã desta sexta-feira (13). O fato aconteceu no município de Tabaporã (643 km de Cuiabá). Segundo informações do registro da ocorrência, as equipes da Polícia Militar estavam em diligências para prender ladrões de um veículo Citroen Xsara Picarro, quando avistaram o carro furtado em chamas, perto de uma estrada. Moradores de uma propriedade rural localizada nas proximidades de onde o carro foi encontrado, disseram aos militares que quatro pessoas armadas entraram na residência pedindo por água e depois voltaram para a estrada. Durante a madrugada, os policiais encontraram três dos bandidos, que foram presos em flagrante. O último bandido foi encontrado às margens da MT-328. Ele estava armado e apontou o objeto para os militares ao receber ordem de parada. Os policiais revidaram e acertaram o criminoso. Ele foi atingido no braço, mas o tiro transfixou e também atingiu seu peito. O criminoso foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo à óbito. O roubo do veículo aconteceu no início da tarde de quinta-feira (12). A vítima relatou aos PMs que os criminosos pararam o carro e um deles desceu atirando, mas nenhum disparo atingiu o atingiu. Logo depois, os bandidos entraram em uma estrada de terra e fugiram. O caso foi registrado será apurado pela Polícia Judiciária Civil.

