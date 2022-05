Regional 14/05/2022 06:23 G1MT Servidores flagrados com bebida em serviço pagarão R$ 11 mil Foto: Reprodução Os três servidores públicos que foram flagrados carregando e transportando 10 caixas de cerveja em veículo oficial terão que pagar quase R$ 11 mil com o pagamento de multa. Eles são funcionários da da Prefeitura de Itiquira, a 359 km de Cuiabá. Os servidores terão que pagar multa civil, danos morais coletivos, extrapatrimoniais e restituição do valor gasto com combustível e diária. As obrigações constam em acordos celebrados com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso uma semana após a ocorrência do fato. O Ministério Público destacou que os valores estabelecidos para pagamento de danos morais coletivos e extrapatrimoniais variaram de acordo com a posição hierárquica ocupada por cada servidor envolvido, a escolaridade e responsabilidade do respectivo cargo. Um efetuará o pagamento referente a 20 vezes o valor das 10 caixas de cervejas adquiridas, totalizando R$ 3.348,00 - equivalente a 200 caixas da bebida.

Os outros dois pagarão, respectivamente, 15 e cinco vezes o valor da aquisição, correspondentes a 150 e 50 caixas a título de dano extrapatrimonial. Os valores referentes a vantagem indevida auferida com o ato englobaram a restituição do valor estimado de combustível para o percurso de Campo Grande (MS) a Itiquira e o pagamento da diária do motorista. Além disso, terão que pagar multa civil de igual valor, totalizaram, para cada servidor, R$ 1.427,54. Segundo o MPE, eventual descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas implicará no prosseguimento do inquérito civil e no ajuizamento de ação de improbidade administrativa. Os valores serão revertidos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Itiquira.

