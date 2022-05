Regional 14/05/2022 08:33 Jovem é morto a tiros na madrugada de sábado em Lucas do Rio Verde Foto: Reprodução Na madrugada deste sábado (14) a Polícia Civil e Militar foram acionadas para atendimento de um homicídio ocorrido em uma residência localizada na Avenida Ângelo Dallalba no Bairro Cerrado em Lucas do Rio Verde, por volta das 03h30. Segundo informações, dois suspeitos invadiram a casa, arrombaram a porta dos fundos e foram ao quarto da vítima Rafael Xavier Barrozo, de 19 anos, efetuando vários disparos que atingiram a cabeça e o corpo.

O resgate dos bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local, o rapaz que fazia uso de tornozeleira eletrônica, já estava sem vida. A Politec de Sorriso esteve no local levantando as informações. Agora a Polícia Civil assume o caso para identificar os suspeitos e a motivação desse assassinato.

