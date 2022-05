Regional 15/05/2022 06:13 Reporter MT Mulher acusa genro e amigo de tentativa de estupro em MT A polícia militar foi acionada por uma atendente de motel, para uma possível tentativa de estupro, no bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande, na madrugada deste sábado (14). De acordo com a testemunha, que por volta das 4h da madrugada, dois homens e uma mulher adentraram no motel, minutos depois, ela começou a ouvir pedidos de socorro e acionou a guarnição através do 190. No local, a vítima contou que estava com dois homens, um deles seu próprio genro, que teriam tentado estuprá-la. Ela explicou que estava com o marido de sua filha um outro “amigo”, na região do Zero KM, em Várzea Grande, e teria sido forçada a entrar em veículo, um Fiat Pálio, e foi levada até o motel. Já no quarto, segundo ela, os suspeitos teriam retirado seus shorts, surpreendendo a vítima, que começou pedir por socorro, ao ver que eles a forçariam a manter atos sexuais. A mulher conseguiu fugir do quarto, encontrando-se com a recepcionista do motel. Segundo informações passadas pela atendente, o condutor do veículo tentou fugir do local, mas ela fechou o portão. Não contente com a situação, o suspeito passou a proferir ameaças, dizendo que “isso não ficaria assim”. Com a chegada da PM, foi dada a voz de prisão ao homem, que resistiu e começou a desferir ameaças de morte contra os policiais que atendiam a ocorrência, sendo necessário fazer o uso moderado de força para conter o suspeito e algemá-lo. O genro da mulher consegui fugir do flagrante e ele ainda não foi encontrado. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava bastante abalada, com escoriações no braço direito, costas e pescoço, segundo ela, ocasionadas pelos suspeitos na hora da tentativa de estupro. Ela foi encaminha para exame de corpo de delito. Já o veículo dos suspeitos foi apreendido.

