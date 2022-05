Uma mulher de 31 anos e seu filhinho de dois anos foram rendidos por assaltantes em Colíder e ameaçados de morte. O fato ocorreu na residência dela, localizada no bairro Novo Horizonte, no início da noite de sexta-feira (13). Conforme relatou, ela estava dentro da casa, que fica aos fundos de um depósito de areia, quando foi surpreendida pelos dois criminosos, que estavam com o rosto coberto. Um deles usava tornozeleira eletrônica.

Sob ameaça de uma arma de fogo, os bandidos exigiam por dinheiro, joias e armas. Acabaram levando um celular, uma aliança de ouro e cerca de R$1 mil em espécie. A Polícia Militar foi acionada e realizou diversas buscas, mas os criminosos ainda não foram localizados.

A Polícia Civil deverá investigar o fato.