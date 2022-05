Regional 15/05/2022 16:58 G1MT Mulher de 22 anos morre após bater motocicleta em viatura da PM em MT Acidente ocorreu na manhã deste domingo (15), em Primavera do Leste. Foto: Reprodução Uma jovem de 22 anos morreu após bater a moto que conduzia na traseira de um carro da Polícia Militar, neste domingo (15), em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. Com o impacto, a motociclista caiu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado, mas constatou a morte da vítima. Segundo a polícia, a viatura e moto bateram de forma transversal. A vítima foi identificada como sendo Mônica Loise. O acidente aconteceu às 6h55 deste domingo. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) compareceu ao local e realizou perícia. O local foi isolado e o boletim de ocorrências foi confeccionado e o caso está sendo investigado.

