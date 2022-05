Regional 15/05/2022 17:03 Envolvidos em extorsão e sequestro de adolescente são presos pela Polícia Civil em Colniza Dois suspeitos de envolvimento no crime de extorsão mediante sequestro de um adolescente foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na noite de sexta-feira (13.05), em Colniza, no noroeste do estado. A Delegacia da Polícia Civil foi comunicada de que o adolescente de 16 anos foi sequestrado por integrantes de uma facção e os criminosos estavam exigindo que a família pagasse um valor em dinheiro para libertar o menor. A equipe policial iniciou as diligencias para localizar o adolescente e localizou uma casa, na Cohab Castelo dos Sonhos, que possivelmente seria o local do cativeiro. Em um dos quartos da residência havia somente um colchão no chão, indicando que uma pessoa foi mantida ali em cativeiro e os policiais civis encontraram um registro de CPF em nome do adolescente. Diante dos indícios encontrados, os dois suspeitos que estavam na casa foram detidos em flagrante. As buscas continuaram para localizar o adolescente e os policiais chegaram a outra residência, no bairro Bela Vista, onde o adolescente poderia estar sob cárcere. No local, os policiais apreenderam diversos entorpecentes. A Polícia Civil apurou que os criminosos tomaram uma motocicleta da família do adolescente como pagamento para que ele pudesse ser libertado. O menor foi liberado com vida e está com a família. O delegado Bruno França autuou os dois detidos na casa que serviu de cativeiro pelo crime de extorsão mediante sequestro. Os mandantes do crime já estão identificados e tiveram as prisões preventivas representadas à Justiça.

