Regional 15/05/2022 17:16 Motoristas bebem demais e causam confusão em avenida de Sinop Um terceiro homem foi preso, por tentar se passar como motorista de um dos veículos Foto: Reprodução Dois motoristas foram presos no último sábado, 14, em Sinop, após se envolverem em um acidente de carro entre as avenidas Júlio Campos e Sibipirunas, no Centro. Os dois estavam embrigadados. Conforme a imprensa local, os dois motoristas - um de 61 anos e outros de 39 - estavam trafegando cada em uma avenida. No cruzamento, o motorista da Saveiro Surf acabou acertando a lateral do outro carro, uma Saveiro Cross. O choque virou o carro, ficou de lado no meio da rua. Quando os policiais chegaram o local, um passageiro da Surf tentou atrapalhar a apuração do caso, se passando por motorista do carro. Ele ainda tentou ameaçar os policiais e acabou sendo preso junto com os dois motoristas. A Guarda Municipal foi acionada e submeteu os dois motoristas ao teste do bafômetro. O motorista da Surf apresentou 0,56 miligramas de álcool. Já o da Cross apresentou 0,61 miligramas. Diante disso, os dois foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e foram levados para a delegacia.

