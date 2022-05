Regional 16/05/2022 06:20 Gazeta Digital CUIABÁ: Fogo atinge segundo andar do Hospital São Benedito; veja os vídeos Um incêndio foi registrado no início da noite deste domingo (15) no Hospital Municipal São Benedito - HMSB, no bairro Santa Helena, em Cuiabá. De acordo com informações iniciais, pacientes do primeiro e segundo andar estão sendo transferidos para unidades da rede municipal. As informações dão conta de que o fogo começou no segundo andar da unidade de saúde, inclusive, há imagens que mostram o fogo saindo por uma janela. Prefeitura de Cuiabá confirmou o incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local. Segundo a Prefeitura, todos os pacientes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram retirados do local. Em um comunicado divulgado em sua página oficial no Instagram, o prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que determinou uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde e da Empresa Cuiabana de Saúde para garantir a integridade dos pacientes e dos trabalhadores. Afirmou ainda que determinou a criação de uma nova ala, no antigo Pronto-Socorro, no bairro Bandeirantes, destinado aos pacientes que estavam internados no São Benedito. Veja a nota da Saúde Municipal na íntegra: "A Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública informam: -O Hospital São Benedito passou por um princípio de incêndio por volta das 19h deste domingo (15). Ao que tudo indica, o fogo começou em um aparelho de ar condicionado de uma das enfermarias do segundo andar. O fogo já foi controlado;-Todos os pacientes que estavam no primeiro, segundo e terceiro andares já foram retirados; -Os pacientes que estavam internados em UTIs foram imediatamente transferidos para o Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, para o antigo Pronto Socorro Municipal e para a Santa Casa; -Nenhum paciente ficou ferido devido ao princípio de incêndio. A retirada dos pacientes foi necessária devido à grande quantidade de fumaça que tomou conta dos 3 primeiros andares; -Ainda há pacientes internados no quinto andar, sem necessidade de remoção.-O prefeito Emanuel Pinheiro ressalta que todos os esforços estão sendo empenhados para salvar vidas e que nenhum paciente ficou ferido ou foi a óbito por decorrência deste incidente."

