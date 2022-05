Regional 16/05/2022 09:30 MT - Dono de posto de combustível é alvo da PF por lavar dinheiro do tráfico Foto: Divulgação A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira,16 de maio, nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Mirassol D`Oeste, Poconé e Pontes e Lacerda, a Operação Jumbo, onde foram expedidos pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá oito mandados de prisão preventiva, 29 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de diversos bens. A investigação da Polícia Federal evidenciou uma grande organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que movimentou a quantia aproximada de R$ 350.000.000,00, num período de quatro anos. Além disso, a investigação apontou que a organização criminosa utilizava postos de combustíveis em Cuiabá para a lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas. Foi apurado, também, que a organização criminosa adquiria a cocaína no município de Porto Esperidião, acondicionava em Mirassol D`Oeste, para depois, distribuí-la em Cuiabá. No decorrer da investigação, com o apoio do setor de inteligência da Polícia Militar e do Gefron, foi possível interceptar dois carregamentos de drogas, totalizando 210kg de cocaína. As investigações e diligências contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização de organizações criminosas.

