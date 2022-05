Regional 16/05/2022 14:35 Nortão Online Vereadora de Colider faz denúncia à polícia após vazamento de vídeo íntimo Foto: Carlos Mingarelli/Nortão Online Após ter um vídeo íntimo divulgado em whatsapp, a vereadora de Colíder, Maria Helena, registrou um boletim de ocorrências e o fato está sendo apurado pela Polícia Civil. O delegado Breno Houly Palmeira frisou que trata-se de um crime contra a honra, envolvendo difamação, injúria e divulgação de imagens sexuais sem o consentimento da vítima. “Estamos apurando para chegar aos autores que começaram a espalhar esse vídeo”, garantiu o delegado. Ele deixou claro que qualquer pessoa pode ser autuada por repassar esse material. “Quando você recebe um vídeo desses e repassa você também está cometendo um crime, passível de 1 a 5 anos de prisão”, frisou o delegado. A vereadora destacou que está bem abalada psicologicamente e chegou a pensar em suicídio. “Fui massacrada e está sendo muito difícil. Cheguei a pensar sim em tirar minha própria vida, mas recebi apoio da minha família e muitas pessoas me mandaram mensagens me incentivando a erguer a cabeça e continuar. Inclusive muitas mulheres que já passaram por isso, que tiveram a imagem exposta assim sem seu consentimento, me deram seu apoio. Por eu ser uma pessoa pública, a repercussão foi maior. Mas eu peço por favor que parem de divulgar, que não repassem mais. Isso não abala somente a pessoa, mas toda a família”, disse ela.

Voltar + Regional