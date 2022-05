Regional 16/05/2022 14:43 Homem investigado por homicídio encomendado por facção criminosa é preso pela Polícia Civil em Peixoto A Polícia Civil em Peixoto de Azevedo prendeu nesta segunda-feira (16.05) um homem investigado por cometer um homicídio, por encomenda, em razão de uma dívida no valor de R$ 3.000,00 com uma facção criminosa, no norte de Mato Grosso. O homicídio ocorreu em 11 de setembro do ano passado. A vítima, Francisco Chagas dos Santos Silva Júnior, de 35 anos, foi morta na frente de uma casa de forró, no bairro Mãe de Deus. Ele foi atingido pelas costas e na região da nuca por disparos de arma de fogo de calibre .38 e morreu ainda no local. O crime teria sido encomendado para quitar uma dívida que o suspeito tinha com a facção criminosa. O mandado de prisão foi cumprido na divisa dos municípios de Peixoto de Azevedo e Matupá, depois do autor ficar foragido por cinco meses. O delegado Geordan Fontenele explica que as investigações prosseguem para coletar mais informações e chegar à prisão de outros envolvidos no homicídio. Após a formalização do mandado de prisão, o autor do homicídio será encaminhado à unidade prisional do município.

