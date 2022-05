Regional 16/05/2022 14:44 COLNIZA: Três são presos em flagrante por tráfico em boca de fumo onde adolescente ficou em cativeiro O flagrante ocorreu no fim de semana, quando a equipe da Delegacia de Colniza realizava diligências para localizar um adolescente de 16 anos rês adultos foram presos e um adolescente apreendido em flagrante pela Polícia Civil, em Colniza, no noroeste do estado, por tráfico e associação para o tráfico de drogas, no último fim de semana. O flagrante ocorreu no fim de semana, quando a equipe da Delegacia de Colniza realizava diligências para localizar um adolescente de 16 anos, vítima de extorsão mediante sequestro praticada por integrantes de uma facção criminosa. Nas buscas pelo paradeiro do adolescente, os policiais civis chegaram a um dos endereços onde o adolescente ficou em cativeiro com os criminosos, contudo, ele não estava mais no local. Em buscas na casa, a equipe localizou entorpecente, como maconha e cocaína, em diversas porções, além de uma planta da cannabis sativa. O local funcionava como uma boca de fumo. Na continuidade das diligências, no sábado pela manhã, os investigadores apuraram que a mesma pessoa que enviou o entorpecente para a boca de fumo também mandou outra encomenda de drogas para a cidade, por meio de uma empresa de ônibus. Os policiais conseguiram identificar o pacote e localizaram dois tabletes de pasta base de cocaína bem embalados em uma caixa de papelão.

