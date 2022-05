Regional 17/05/2022 07:15 Comarca de Apiacás abre processo seletivo para conciliador; inscrições são gratuitas O juiz diretor do Foro de Apiacás, Lawrence Pereira Midon, publicou edital de abertura de processo seletivo para o credenciamento de Conciliador da Comarca. A inscrição é gratuita e poder realizada somente por meio eletrônico no endereço de e-mail [email protected]. A candidata ou candidato deve preencher a ficha de inscrição e enviar no período de 12 a 29 de maio. De acordo com o edital, o processo seletivo terá a aplicação de prova de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. Os conciliadores são auxiliares da Justiça que prestam serviço público relevante, de caráter temporário, sem vínculo empregatício ou estatutário e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Após passarem pelo processo seletivo, para serem credenciados, os conciliadores devem atender a exigências como: ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em universidade ou faculdade pública ou particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir do 3° ano ou 5° semestre; não exercer nenhuma atividade político-partidária; não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa; não possuir antecedentes criminais; se advogado, não ostentar punição ética-disciplinar pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil; ser maior de 18 anos; não ser cônjuge, companheiro ou parente de magistrados e servidores investidos em cargo de direção e assessoramento, na unidade judiciária na qual exercerá suas funções; e outras.

