Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (17.02), no município de Matupá (695 km ao norte de Cuiabá), em cumprimento de mandado de prisão. O suspeito de 33 anos estava com a ordem de prisão preventiva decretada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, região norte do Estado, pelo crime de roubo.

Durante diligências investigativas os policiais civis identificaram o foragido na cidade de Matupá, trabalhando em uma madeireira.

Diante das informações a equipe foi até o local, onde efetuou a prisão do suspeito, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Em seguida o preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário.