Regional 18/05/2022 15:15 Mulher é presa após ser flagrada pela Polícia Civil com três quilos de maconha em residência de Sinop Foram apreendidos quase três quilos de maconha, duas porções de pasta base de cocaína e anotações sobre a contabilidade das drogas comercializadas Uma jovem de 20 anos foi presa nesta terça-feira (17.05), pela Polícia Civil em Sinop, após ser flagrada com três quilos de maconha, além de outras porções de pasta base de cocaína. A prisão ocorreu no bairro Camping Clube, após a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos monitorar a mulher por vários dias diante da suspeita de que ela estava envolvida com o tráfico de drogas no bairro. Na residência foram apreendidos quase três quilos de maconha, duas porções de pasta base de cocaína e anotações sobre a contabilidade das drogas comercializadas. Parte da droga estava embalada para venda. Durante a abordagem, ela confessou aos investigadores que tinha os entorpecentes em sua casa e autorizou os policiais a entrar no imóvel. A droga estava dentro de uma mala, em um dos quartos da casa e ela confirmou que praticava o tráfico de drogas no bairro. Conduzida à Derf de Sinop, ela foi autuada em flagrante pelo crime pelo delegado Victor Hugo Caetano.

