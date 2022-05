Regional 19/05/2022 07:09 Folha Max BR - 163: Em áudio, motorista revela falha mecânica em ônibus com 8 mortos Edimilson Pereira Campos ainda teve jornada de mais de 10 horas de trabalho Antes de assumir o volante do ônibus que veio a colidir na BR-163, o motorista da empresa Itamarati Transportes, Edimilson Pereira Campos, enviou um áudio em um grupo de WhatsApp revelando que o veículo apresentou problemas técnicos em Lucas do Rio Verde. O trágico acidente que culminou na morte de oito pessoas ocorreu no trecho entre Sorriso e Sinop. Com o impacto da batida, Edmilson Campos teve um dos braços decepados. Após ser encaminhado ao Hospital Regional de Sinop pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), segue internado em estado de coma. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por causa do problema mecânico - que causou uma parada de 4 horas - o motorista do ônibus vinha de uma viagem que já durava mais de 10 horas. Por isso, pesa a suspeita de ter dormido no volante. Isso porque o ônibus invadiu a pista contrária, batendo na lateral da carreta. Com o impacto, a carreta acertou em cheio a lateral do ônibus. No áudio que circula no Whatsapp, Edimilson detalhou o problema. “Esse carro teve um problema mecânico aqui na chegada de Lucas [do rio Verde], depois do pedágio sentido a Sinop. Rachou a mangueira do reservatório, que vai para a bomba d’agua. Vazou a água todinha e deu esse problema ai”, explicou. O motorista ainda agradeceu a ajuda de dois mecânicos, que tiveram disponibilidade pela madrugada e afirmou que estava tudo resolvido. “Mas graças a Deus foi tudo resolvido, trocamos a mangueira, o carro está belezinha. Tô indo pra Sinop”, terminou. A PRF suspeita que a jornada de trabalho tenha sido exaustiva levando a um erro inconsciente do motorista na condução do veículo. “O problema foi que o motorista estava com uma jornada de mais de 10 horas dirigindo o ônibus. O veículo saiu à 00h de Cuiabá, teve problemas em Lucas do Rio Verde, e ficou parado por 4 horas. Após todo esse tempo, o motorista se envolveu no acidente. Acreditamos que ele cochilou ao volante”, declarou o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Francisco Elcio Lima Lucena.

