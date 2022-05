Regional 19/05/2022 07:52 oterritorio.com.br Matupá: Mulher morre atropelada por caminhão pipa caminhão pipa da prefeitura Foto: Divulgação Uma mulher de 39 anos, identificada até agora por ‘Luzenira’, morreu no início da tarde desta quarta-feira(18) em um acidente envolvendo a moto CG/Honda que ela pilotava e uma caminhão pipa da Secretaria de Obras do município de Matupá. O fato aconteceu por volta das 13h15 na sequência da Avenida Sebastião Alves Júnior, abaixo do Supermercado Machado, no trecho não pavimentado. As primeiras informações são de que a mototciclista, que trafegava no sentido Centro/Linha do Nogueira estaria ultrapassando o caminhão pela direita quando o motorista teria manobrada para adentrar a uma espécie de recuo, ao lado do lago onde o veículo seria abastecido com água. A moto foi atingida pelo caminhão, cujo pneu direito dianteiro passou por cima da condutora, atingindo principalmete a região do abdome. Um ciclista que passava pelo local presenciou toda a cena. Ao perceber que tinha atropelado a motociclista, o motorita do caminhão imediatamente acionou a equipe do Protno Socorro do Hospital Municipal que prontamente se deslocou ao local. A motociclista foi levada com vida até a unidade hospitalar, mas segundo apurou o Nortão Agora, entrou em óbito instantes após. A equipe responsável pelo socorro disse que a mulher não portava documentos. Alguém que a conhece, a teria identificado pelo nome de ‘Luzenira’. No sistema do SUS, consta que ela seria moraora de Peixoto de Azevedo, mas esta informação precisa ser confirmada. Após o socorro da vítima, o motorista do caminhão, cujo nome ainda não foi divulgado teria se sentido mal e foi levado para a casa dele. A Polícia Militar, Polícia Civil e Politec foram acionadas para os devidos procedimentos.

Voltar + Regional