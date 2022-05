Regional 19/05/2022 16:21 Paranaíta recebe mais de R$ 131,3 milhões em investimentos do Governo de MT Investimentos são para obras de infraestrutura e educação, ações sociais e para o fortalecimento da agricultura familiar do município de Paranaíta O Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 131,3 milhões em obras de infraestrutura e educação, ações sociais e no fortalecimento da agricultura familiar do município de Paranaíta (840 km de Cuiabá) nos últimos três anos de gestão. Para o desenvolvimento do município da Região Norte, que conta com pouco mais de 10 mil habitantes, foram empregados R$ 41,1 milhões apenas para a pavimentação da MT-206, em trecho de 96 quilômetros entre Paranaíta e Apiacás. A obra, que já está em andamento, é executada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), e deve melhorar a logística de escoamento da produção da região em direção à BR-163, impulsionando a economia local. "O nosso asfalto, de Paranaíta e Apiacás, já tem mais ou menos 20 quilômetros, e agora vai ser concluído, vai passar por aqui, nos tirar do isolamento. Só temos a agradecer ao governo, um governo de resultados, que vem transformando essa região com suas obras de infraestrutura”, manifestou o prefeito Osmar Moreira. A Sinfra ainda executa outros R$ 84 milhões em investimentos, que envolvem a restauração de 87,3 quilômetros da MT-206/208, entre Alta Floresta e Paranaíta, a qual a ordem de serviço é assinada pelo governador Mauro Mendes nesta semana, além de convênios para construção de ponte de concreto sobre o Rio Paranaíta, asfaltamento e drenagem em zona urbana e a entrega de aduelas de concreto para substituição de pontes de madeira. O valor ainda engloba a licitação para construção da ponte de concreto sobre o Rio Apiacás, na MT-160, e a pavimentação de 58 quilômetros de estrada na MT-206, em trecho que vai de Paranaíta a Apiacás. Educação O Governo do Estado também investiu mais de R$ 2,2 milhões na educação estadual do município. Do montante, R$ 1,4 milhão foi empregado na reforma geral da Escola Estadual Mário Corrêa da Costa, e outros R$ 542 mil na construção da quadra poliesportiva na unidade. Durante a pandemia da covid-19, com o ensino online, o Estado também realizou repasses para que os professores da rede estadual comprassem computadores e contratassem serviços de internet, assegurando a continuidade das aulas. Social Garantir a segurança alimentar da população durante a pandemia da covid-19 também foi prioridade do governo estadual. Por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o Estado distribuiu 2,3 mil cestas básicas no município, além de 251 filtros de barro, para garantir o acesso de famílias carentes à água filtrada, e mais de 1,2 mil cobertores. Já por meio de programas de transferência de renda, foram R$ 287,5 mil distribuídos a 230 famílias do município, garantindo não apenas que a população conseguisse manter a alimentação em dia, mas também fomentando a economia local. Ao todo, as ações sociais contaram com investimento de mais de R$ 494,3 mil. Também foi promovida qualificação profissional dos beneficiários dos programas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), com a oferta de 20 vagas para o curso de produção de pães e doces. "Além dessas maneiras encontradas para amenizar o sofrimento dos mais vulneráveis, principalmente no período de pandemia, atuamos para promover a qualificação profissional dos beneficiários, para que tenham condições de enfrentar o mercado de trabalho”, pontuou a secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho. Outros investimentos A Secretaria de Estado de Saúde (SES) também investiu R$ 750 mil no município, através do cofinanciamento de equipamentos para o Hospital Municipal de Paranaíta, e do cofinanciamento de transporte de pacientes. Ainda, foi disponibilizada uma ambulância para o município, fruto de emenda parlamentar. A agricultura familiar também foi fortalecida pela gestão, por meio da entrega de oito tanques resfriadores, uma retroescavadeira, uma patrulha mecanizada, e, ainda, um caminhão baú e uma caminhonete Hilux. Também foram disponibilizadas 60 caixas de apicultura para os agricultores familiares. Já por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o governo investiu na preservação ambiental, com a construção do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A obra, que recebeu o investimento de mais de R$ 235 mil, é inaugurada pelo governador Mauro Mendes neste mês de maio.

