Regional 19/05/2022 16:28 Gazeta Digital MT - Bope encontra explosivos atrás do comando-geral da PM Foto: Divulgação O esquadrão antibombas do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) encontrou dois artefatos explosivos nos fundos do Comando Geral da Polícia Militar em Cuiabá na manhã desta quinta-feira (19). De acordo com o boletim de ocorrência, os artefatos eram compostos de emulsão explosiva, estopim hidráulico e espoleta. (veja foto abaixo) A ocorrência narra que trabalhadores faziam uma reforma no muro, onde fica o comando da PM, quando encontraram duas sacolas “aparentando ser artefato explosivo”. Diante disso, a guarnição se deslocou até o local, realizou o bloqueio da via e acionou o Bope, que acionou o esquadrão antibombas e confirmou que o material se tratava de explosivos. Os artefatos foram removidos para o Bope, onde será realizado analise e posterior detonação. Veja vídeo

Voltar + Regional