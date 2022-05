Regional 20/05/2022 06:18 MidiaNews Aripuanã: Homem é achado morto com rosto desfigurado e cabeça esmagada O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (19) em Aripuanã; cachorro dormia ao lado de corpo Juína News Um homem de 30 anos foi encontrado morto, com o rosto desfigurado e o crânio amassado, na manhã desta quinta-feira (19) em Aripuanã (a 950 quilômetros de Cuiabá). Conforme a Polícia Civil, o corpo foi encontrado em um barracão, aos fundos de um posto de combustíveis no Bairro Vila Operária. O corpo de Diego estava parcialmente sobre um colchão velho, com as pernas estavam esticadas e os braços abertos. Do lado do corpo foram encontradas lajotas (peças) de concreto sujas de sangue, possivelmente utilizadas para cometer o crime. Em uma das imagens retiradas no local aparece um cachorro caramelo, de raça não identificada, dormindo ao lado do corpo de Diego. A Polítec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) foi acionada e realizou os procedimentos de perícia. A Polícia Civil investiga o crime.

