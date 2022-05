Regional 20/05/2022 06:55 G1MT Temperatura de 3°C e geada surpreende moradores no interior de MT Segundo ClimaTempo, a temperatura deve aumentar durante o fim de semana. Foto: Reprodução A frente fria derrubou a temperatura para menos de 10ºC em várias regiões de Mato Grosso nesta quinta-feira (19). Alguns moradores registraram o momento em que acordaram e se depararam com a geada, uma fina camada de gelo cobrindo o ambiente externo. Em Alto Taquari, a 509 km de Cuiabá, foi registrado uma mínima de 3ºC nesta quinta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Outros municípios com registros de temperaturas baixas e geadas foram Jauru, Primavera do Leste, Rondonópolis e Chapada dos Guimarães. Em Jauru, a 409 km da capital, onde a manhã também registrou 3°C, os moradores se surpreenderam com a geada, já que não é comum na região. O fazendeiro João Carlos chegou a raspar o gelo do carro com um facão. Segundo ele, nos 45 anos que ele mora na região, nunca tinha visto nada parecido. "Meu carro ficou todo empedrado. Nunca tinha visto uma coisa dessas acontecendo durante meus 45 anos", disse. Em Jauru, a 409 km da capital, onde a manhã também registrou 3°C, os moradores se surpreenderam com a geada, já que não é comum na região. O fazendeiro João Carlos chegou a raspar o gelo do carro com um facão. Segundo ele, nos 45 anos que ele mora na região, nunca tinha visto nada parecido. "Meu carro ficou todo empedrado. Nunca tinha visto uma coisa dessas acontecendo durante meus 45 anos", disse. Frente fria Segundo a meteorologista do ClimaTempo, Josélia Pegorim, essa massa polar pode ser considerada como histórica para a região do Centro-Oeste. "Embora essa massa de ar frio de origem polar tenha sido muito forte especialmente na região Centro-Oeste, podemos, inclusive, considerar essa uma massa polar histórica pelo efeito que está tendo. Mas nós ainda teremos outras ondas de frio ao longo do inverno e será bastante intenso", explicou. Segundo ela, nesta sexta-feira (20) completam dois meses de outono no estado. "Ainda teremos temperaturas abaixo de 10ºC. Mas durante o fim de semana já estará se afastando de Mato Grosso. Vamos perceber uma elevação de temperatura muito grande", afirmou.

