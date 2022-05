Regional 20/05/2022 12:07 Estudante de Direito é preso dentro da cadeia atuando como advogado Foto: Reprodução Um homem, 31 anos, foi preso na última terça-feira, 17 de maio, ao se passar por advogado, no Centro de Ressocialização de Sorriso (397 km de Cuiabá). O Homem é estudante de Direito e estava atuando ilegalmente. Conforme o relatório de ocorrência, o homem se apresentou no Centro para uma audiência de custódia. Ao pegar o documento do homem, os agentes penais notaram que a carteira de estagiário da Ordem dos Advogados Brasil (OAB) estava vencida e ele estava atuando como advogado. Após a constatação, os agentes acionaram o presidente da OAB seccional de Sorriso para acompanhar os fatos, já que o suspeito atendeu quatro clientes. Assim que o presidente chegou, o homem foi preso em flagrante por falsidade ideológica e exercício irregular da profissão. Consta no boletim ainda, que no momento em que estava sendo preso, na delegacia para onde foi levado, havia outras pessoas que disseram ter contratado os serviços do falso advogado e ter realizado pagamento antecipado e não obter respostas em relação aos processos. A Polícia Civil investiga o caso.

Voltar + Regional