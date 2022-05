Regional 21/05/2022 13:15 Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas em Sorriso Policiais militares prenderam dois homens, de 19 e 20 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (19.05), em Sorriso. Com os suspeitos, a PM apreendeu tabletes e porções de substância análoga a maconha, quantia em dinheiro, munições e diversos aparelhos eletrônicos. Por volta de 19h40, a equipe da PM recebeu denúncias sobre uma residência, no bairro Morada do Bosque, onde estaria ocorrendo o comércio ilícito de drogas. Ainda segundo a denúncia, o local recebia muitas pessoas que não seriam moradoras do bairro. Os policiais militares se deslocaram ao endereço informado e localizaram um indivíduo saindo de uma quitinete. Foi realizada abordagem e encontradas cinco porções de maconha em seu bolso. Na sequência, um segundo suspeito que saiu na porta da residência correu de volta para dentro do imóvel ao visualizar a ação policial. Foi realizado acompanhamento e o suspeito foi detido dentro da quitinete. Dentro da casa, a equipe policial localizou grande quantidade de entorpecentes em cima de uma cama. Em busca pessoal, foi encontrada uma porção grande de maconha com o suspeito. Questionados, os dois afirmaram que moram na casa e confessaram o tráfico de entorpecentes na região. Em buscas pela casa, os policiais encontraram mais quantidade de drogas, no fundo de um guarda-roupas. Também foram localizadas duas televisões, um vídeo-game, duas caixas de som, cinco munições de calibre .38, entre outros objetos que os suspeitos não revelaram a procedência. Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade, junto com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis do caso.

Voltar + Regional