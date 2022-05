Regional 21/05/2022 13:18 Estadão Mato Grosso MT - Homem tem pescoço dilacerado em briga por lata de cerveja O corpo de um homem, 40 anos, foi encontrado com o pescoço dilacerado com golpes de facão às margens da MT 313, km 19, Zona Rural de Rondolândia (1.064 km de Cuiabá), na manhã desta sexta-feira, 20 de maio. A vítima morava em Ji-Paraná (RO) e trabalhava como diarista nas fazendas em Mato Grosso. O motivo do assassinato seria uma lata de cerveja. Durante as buscas pela região, os policiais foram informados via telefone que um dos suspeitos de cometer o crime estaria em uma borracharia cerca de 25 km do município. Ao ser questionado sobre o homicídio, o homem disse que estava no bar jogando truco com uma mulher, na noite anterior quando, viu a vítima discutir com o gerente de uma madeireira que fica em frente ao bar. Após a briga, o homem disse que o gerente ordenou a um de seus funcionários que tirasse a vítima dali, foi quando o detido e o outro suspeito colocaram o homem dentro de uma caminhonete e 5 km a frente tiraram a vítima do veículo, a jogaram no chão e desferiram chutes e socos contra ela. Em determinado momento, o suspeito detido se apossou de um facão e cortou o pescoço da vítima, que começou a sangrar muito, nesse momento entraram na caminhonete e um deles disse: “O que está feito, está feito”, voltado ao bar e continuando a bebedeira. Diante da confissão, o suspeito foi encaminhado para a delegacia. A policia está nas diligencias para encontrar o outro suspeito, um vez que, a informação é de que o mesmo fugiu para o estado de Rondônia.

