Regional 21/05/2022 13:21 Nova Monte Verde: "Vivemos nosso melhor momento com as ações do Governo de MT", afirma prefeito O governador Mauro Mendes esteve, nesta sexta-feira (20.05), no município de Nova Monte Verde para assinar vários convênios e autorizar obras na área de infraestrutura no município. Os investimentos chegam a R$ 38,1 milhões. Entre as obras está a revitalização do pavimento da MT-208, no trecho entre Alta Floresta e Nova Monte Verde, em uma extensão total de 92 km. O investimentos será de R$ 30 milhões. O perímetro urbano, da MT-208, será duplicado em uma extensão total de 3,55 km. O investimento total será de R$ 5,5 milhões. Outro convênio que foi assinado foi para a conservação de pavimento asfáltico em diversas ruas e avenidas da cidade, com investimento de R$ 2.329.993,85. O município também receberá 857 luminárias de LED, por meio do Programa MT Iluminado, com investimento na ordem de R$ 344.992,17 do Governo de Mato Grosso. O prefeito de Nova Monte Verde, Edemilson Marino dos Santos, se emocionou durante o evento de assinaturas dos convênios e destacou as conquistas do município ao longo do seu primeiro mandato e que, hoje, percebe o desenvolvimento chegando na região. “No ano passado nós assinamos o maior convênio da história desse município com o Estado no valor de R$ 4,6 milhões e hoje o governador visita novamente a cidade e nos surpreende com esse presente para toda a população, beneficiando o município com mais de R$ 30 milhões em obras que vão mudar a infraestrutura da cidade. Não tem como não se emocionar, pois isso era um anseio de mais de 30 anos da população. Com certeza, este é o melhor momento que este município está vivendo, é um novo tempo e uma nova história para Nova Monte Verde”, ressaltou. O gvernador Mauro Mendes disse que se sente muito feliz em poder levar obras, ações, convênios e iluminação pública para Nova Monte Verde, assim como em todos os outros municípios de Mato Grosso. "Depois de três anos e cinco meses como governador eu estou muito feliz porque a gente está vendo uma nova realidade nesse Estado. Todos esses convênios, ordem de serviço e contrato que assinamos aqui hoje, nós já temos 100% do dinheiro no caixa do Governo. Eu só autorizo a obra se o dinheiro estiver na conta, para que a gente possa honrar com o compromisso de fazer a obra começar e terminar”, destacou o governador Mauro Mendes. O deputado federal Neri Geller disse que as obras estão mudando completamente a cara da cidade. “São tantas coisas boas que assinamos nessa vinda para cá e isso é fruto de muito trabalho. Essa obra da duplicação é uma obra essencial e muito importante para essa região. Eu vejo no semblante das pessoas o sentimento de esperança se consolidando. Tantas e tantas obras feitas pelo governador Mauro Mendes, e isso foi porque soube liderar e o resultado saiu, fazendo essa grande transformação que Mato Grosso merecia”, destacou. O deputado estadual Nininho disse que andando pelo esse estado observa o quanto região se desenvolveu. “Foram muitos convênios assinados em parceria com os deputados, como a pavimentação de bairros que as pessoas esperam por tantos e tantos anos, isso vai dar mais dignidade, mais qualidade de vida, vai levantar a autoestima da população e isso faz com que ela reconheça cada dia mais o trabalho do seu gestor. São ações feitas em todas as áreas, é na saúde, no social, na habitação, infraestrutura, segurança”. Também participaram da solenidade os senadores Wellington Fagundes e Fábio Garcia, deputados federais Juarez Costa e Nelson Barbudo, os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Paulo Araújo, Pedro Satélite e Silvano Amaral, os secretários de Estado Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Mauren Lazzaretti (Meio Ambiente) e Tete Bezerra (Agricultura Familiar), o comandante da Polícia Militar, coronel Mendes, e o chefe do Gabinete Militar coronel César Augusto Roveli, além de vereadores. Mais investimentos O município de Nova Monte Verde (970 km de Cuiabá) foi contemplado com mais de R$ 44,6 milhões em investimentos realizados pelo Governo do Estado em três anos de gestão. Os recursos têm sido empregados em melhorias nas áreas de infraestrutura e logística, educação, saúde e ações sociais, resultando em melhorias para a população. Além de pavimentação asfáltica, a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) investe na construção de quatro pontes de concreto na região, sendo duas sobre o Rio Apuí, na MT-208 e duas na MT-160. Três delas já foram entregues para a população. A área da educação também foi contemplada com investimentos do Governo de Mato Grosso. Foram entregues mobiliários e equipamentos, como 28 novos aparelhos de ar-condicionado, e realizada reforma na Escola Estadual Professora Neide Enara Sima, ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Futuro Feliz, além da instalação de um padrão trifásico na Escola Estadual Machado de Assis. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ainda fez repasses para que os professores da rede estadual pudessem comprar computadores e contratar serviços de internet durante a pandemia da covid-19, quando o ensino foi realizado de forma virtual. Por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o governo acolheu as famílias mais necessitadas, garantindo a segurança alimentar da população, sobretudo durante a pandemia da covid-19. Ao todo, foram distribuídas 2,3 mil cestas básicas, 1,2 mil cobertores e 486 filtros de barro, para garantir o acesso da população à água tratada. O Estado ainda garantiu a alimentação de 330 famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de programas para transferência de renda. Nessa ação foram R$ 536,5 mil investidos. O Estado ainda entregou três novas ambulâncias para o município, por meio de emendas parlamentares, e repassou R$ 220 mil para ações de cultura, esporte e lazer. Ainda, disponibilizou linhas de crédito, via a agência de fomento Desenvolve MT, para estimular micro e pequenas empresas locais. Os agricultores familiares também foram atendidos pela gestão. Foram entregues, até o momento, mais de R$ 1 milhão em máquinas, sendo elas uma motoniveladora, duas pá-carregadeiras, uma máquina descascadora de café, uma plantadeira adubadeira e dois resfriadores de leite. A cidade também conta com uma nova sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que será inaugurada pelo governador Mauro Mendes neste mês de maio. A unidade descentralizada auxilia na manutenção da fauna e flora mato-grossense.

