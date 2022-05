Regional 21/05/2022 17:43 Nortão Agora Peixoto de Azevedo! Menino e cinco anos morre em acidente na BR-163 O corpo de Stanley Guilherme Wanderlei da Silva, de 05 anos de idade, vítima de um acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira(18) na BR-163, perímetro urbano de Peixoto de Azevedo, foi velado no templo da Igreja Batista, na Avenida Brasil. A Funerária Santa Maria informou que o sepultamento está marcado para as 08h da manhã desta sexta-feira no Cemitério Municipal. O menino estava no veículo Fiat/Palio, cor cinza que colidiu com um Jeep Compass, cor preta, na entrada da Rua Rotary Internacional que é uma das vias paralelas à rodovia federal. Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação em que ficaram os veículos envolvidos no acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Pálio tentava atravessar a BR-163 para acessar a via paralela quando o veículo acabou atingido em cheio pelo Jeep que trafegava no eixo da rodovia em direção a Terra Nova do Norte. Cada um dos veículos levava três ocupantes. O menino estava na companhia dos avós que sofreram ferimentos leves. Quanto aos ocupantes do Jeep, o motorista também se feriu tendo sido levado ao hospital. Já as outras duas pessoas, que seriam mãe e filha, saíram ilesas. Nas imagens é possível ver que o Palio ficou bastante danificado na traseira e na lateral esquerda. Enquanto que o Jeep apresenta avarias na parte frontal. Uma fonte informou que a criança teria sido arremessada para fora do veículo no momento da colisão. Stanley foi socorrido com vida e levado ao Hospital Regional. Todavia, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito já na madrugada desta quinta-feira(19). O menino é natural de Colíder e filho do casal Luana Martins Vanderley e Vanilson Guedes da Silva.

