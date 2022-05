Regional 22/05/2022 05:52 Só Notícias Carro para embaixo de caminhão em Lucas do Rio Verde; motorista ferido O acidente entre um VW Gol branco e um caminhão (marca e modelo não confirmadas) ocorreu, esta tarde, na rua Diamantino, no Jardim Imperial. O motorista do carro sofreu ferimentos e foi retirado das ferragens pelos bombeiros. Foram prestados os primeiros socorros e ele foi encaminhado ao Hospital São Lucas. Não foi divulgado seu estado de saúde. Conforme os bombeiros, o Gol atingiu o caminhão (que estava estacionado) e ficou parcialmente embaixo da carroceria. O teto ficou completamente danificado. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades. O caminhão teve alguns danos.

